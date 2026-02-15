İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Açıklamalar Geldi

Cumhurbaşkanı imzasıyla İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi, önemli değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Sinan Burhan’ın, programında Bakan Çiftçi ile gerçekleştirdiği sohbetten ilginç ayrıntılar paylaştı. Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin töreni öncesi meydana gelen kargaşaya dair de görüşlerini aktardı.

BİLGİLERİMİZİ VATANDAŞLA PAYLAŞIYORUZ

Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Başak Şengül ile “Doğru Yorum” programında Bakan Çiftçi’nin ifadelerini şu şekilde dile getirdi: “Sayın Mustafa Çiftçi ile yıllardır bir dostluğumuz var. Çiftçi, kulis insanı değil; bu sebeple bu görevi muhtemelen beklemediğini düşünüyorum. Bir vatandaş olarak, bu atamadan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtebilirim.” Burhan, Çiftçi’ye kamuoyunu ilgilendiren konularda sorular yöneltti; özellikle çeteler, yasa dışı bahis ve göç meselelerine değindi. Bakan Çiftçi, kendini güvende hissetmeyen vatandaşlar için gerekli adımların atılacağını açıkladı: “HER TÜRLÜ HAKSIZLIK VE ADALETSİZLİĞİN ÜSTÜNE GİDİLECEK”

DEVLET GÜCÜ HİSSETTİRİLECEK

Çiftçi, “Bu ülkede bir vatandaşımız huzur içinde uyumuyorsa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de uyumayacak. Bir anne-baba çocuğunu sokağa gönderirken endişe ediyorsa, Mustafa Çiftçi de endişe edecek. Her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üstüne gidilecek. Devletin gücü, güveni ve merhameti topluma hissettirilecek” dedi.

MİLLETLE İŞBİRİLİĞİ TEMELİMİZDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “24 saat kapımız açık olacak, millete efendilik yapmayacaksınız; millete hizmet edecekseniz” açıklamasına vurgu yaparak, milletle siyaset anlayışı doğrultusunda görev yapacaklarını belirtti.

MECLİS’TEKİ GÖRÜŞLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

Çiftçi, TBMM’nin ülkemizin meclisi olduğunu ve Kurtuluş Savaşı’nı temsil eden bir yapı olduğunu ifade ederek, “Demokrasinin yaşadığı meclisteki eylemler, Kurtuluş Savaşı vermiş bir meclise yakışmamaktadır” dedi.