İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bayram Önlemlerini Açıkladı

TRAFİK ÖNLEMLERİ VE ORGANİZE SUÇLA MÜCADELEDE SON DURUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber’de verdiği canlı yayında Kurban Bayramı’na yönelik trafik önlemlerini ve organize suçlarla yapılan mücadeledeki son gelişmeleri detaylarıyla aktardı. Yerlikaya, bayram süresince güvenli ulaşımın sağlanması için 26 Mayıs’ta tüm valiliklere kapsamlı bir genelge gönderildiğini belirtti. Bayram dönemlerinde şehirler arası yollarda ve şehir merkezlerinde trafik yoğunluğunun arttığını vurgulayan Yerlikaya, bu döneme özel riskleri en aza indirmek için alınan tedbirlerin dikkatlice uygulandığını ifade etti.

PERSONEL GÖREVDE OLACAK

Bu doğrultuda 68 bin 829 polis ve jandarmanın sahada görev yapacağını açıklayan Yerlikaya, yalnızca bir gün içinde 17 bin 645 trafik ekibinin ve 33 bin 943 personelin yolda olacağını belirtti. Ayrıca, 1485 mobil radar aracıyla hız kontrollerinin hem gündüz hem de gece süreceğini, yolcu kılığına giren denetim görevlilerinin şoför davranışlarını takip edeceğini anlattı.

OTOBÜS TERMİNASINDA DENETİM

Yerlikaya, otobüs terminallerindeki denetimlerin artırıldığını söyleyerek, polis başmüfettişlerinin giriş-çıkışlar, anons sistemleri ve seyahat firmalarının kurallara uyumu hakkında incelemeler yaptığını ifade etti. Bu uygulamaların 30 Mayıs’tan 11 Haziran’a kadar devam edeceğini belirtti.

AĞIR VASITALARA KISITLAMA

Bayram trafiğini rahatlatmak amacıyla 4 Haziran saat 16.00 ile 6 Haziran saat 11.00 arasında, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların belirli güzergahlarda trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Ancak yaş sebze, meyve, süt ürünleri ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Yerlikaya, sürücülere uykusuz ve yorgun şekilde yola çıkmamaları, her 2 saatte bir mola vermeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, “Amacımız ceza yazmak değil, can kayıplarını önlemek” dedi. Otoyollarda ise her 30 kilometrede bir radar olacağını paylaştı.

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE BİLGİLERİ

Organize suç örgütleriyle mücadele konusuna da değinen Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu alandaki kararlı duruşunu hatırlattı. Bakan, bugüne dek 2 bin 934 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 19 bin 565 kişinin gözaltına alındığını, 9 bin 11 kişinin tutuklandığını ve 4 bin 659 kişiye adli kontrol uygulandığını dile getirdi. Bu süreçte 1151 organize suç örgütünün çökertildiğini, el konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 120 milyar lira olduğunu açıkladı. Yerlikaya, bu örgütlerin 35’inin uluslararası, 131’inin ulusal, 214’ünün bölgesel ve 771’inin yerel düzeyde faaliyet gösterdiğini belirtti. Uyuşturucuyla mücadelede de etkili bir süreç yürütüldüğünü ekleyerek, 73 bin 121 tutuklama ve toplamda 200 ton uyuşturucu madde ile 200 milyon adet hapın ele geçirildiğini ifade etti.

Yerlikaya, uluslararası iş birliklerinin sürdüğünü, bu kabine döneminde kırmızı bültenle aranan 360 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirildiğini, 972 yabancı uyruklu kişinin Türkiye’de yakalandığını belirtti. Bakan, tüm bu çalışmaların Türkiye’de huzurun sağlanması için gerçekleştirildiğini vurguladı ve “Bu bayramın kazasız, sağlıklı ve barış dolu geçmesini diliyoruz. Başta Gazze olmak üzere tüm gönül coğrafyamızda huzurun egemen olmasını istiyoruz” dedi.