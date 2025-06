İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bayram Tedbirlerini Açıkladı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN TRAFİK ÖNLEMLERİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber’de katıldığı canlı yayında Kurban Bayramı’na dair trafik önlemleri ve organize suçlarla mücadeledeki güncel durumu ayrıntılarıyla aktardı. Bayram süresince güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla 26 Mayıs’ta tüm valiliklere kapsamlı bir genelge göndereceklerini ifade etti. Yerlikaya, bayramlarda şehirler arası yollar ve şehir merkezlerindeki trafik yoğunluğunun artış gösterdiğini, bu döneme özel riskleri en aza indirmek için alınan tedbirlerin dikkatlice uygulanacağını söyledi.

71 BİN PERSONEL YOLDA GÖREV YAPACAK

Bu çerçevede 68 bin 829 polis ve jandarmanın sahada görev alacağını bildiren Yerlikaya, sadece bir gün içerisinde 17 bin 645 trafik ekibi ve 33 bin 943 personelin yollarda olacağını belirtti. Ayrıca, 1485 mobil radar aracıyla hız kontrollerinin hem gündüz hem de gece devam edeceğini, otobüslere binen denetim görevlileriyle sürücü davranışlarının takip edileceğini anlattı.

OTOBÜS TERMİNALİ DENETİMLERİ ARTIRILDI

Otobüs terminallerinde denetimlerin artırıldığını dile getiren Yerlikaya, polis başmüfettişlerinin giriş-çıkışlar, anons sistemleri ve firmaların kurallara uyumu konusundaki incelemelerini sürdüreceklerini söyledi. Uygulamaların 30 Mayıs’tan 11 Haziran’a kadar devam edeceğini vurguladı.

AĞIR VASITALAR İÇİN TRAFİK KISITLAMASI

Bayram trafiğini rahatlatmak amacıyla da önlemler alındığını aktaran Yerlikaya, 4 Haziran saat 16.00 ile 6 Haziran saat 11.00 arasında kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların belirli güzergahlarda trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Ancak, yaş sebze, meyve, süt ürünleri ve tıbbi malzeme taşıyan araçların bu kısıtlamadan muaf tutulduğunu belirtti. Sürücülere yorgun ve uykusuz bir şekilde yola çıkmamaları, her iki saatte bir mola vermeleri konusunda uyarılarda bulundu. “Amacımız ceza yazmak değil, can kayıplarını önlemek” diyerek otoyollarda her 30 kilometrede bir radar olacağını paylaştı.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE HIZLANIYOR

Organize suç örgütleriyle mücadele konusunda bilgi veren Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu mevzuda kararlı duruşunu hatırlattı. Bugüne dek 2 bin 934 operasyonun gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 19 bin 565 kişinin gözaltına alındığını, 9 bin 11 kişinin tutuklandığını ve 4 bin 659 kişinin adli kontrol altına alındığını aktardı. Bu süreçte 1151 organize suç örgütünün etkisiz hale getirildiğini, el konulan mal varlıklarının toplam değeriyle ilgili olarak ise yaklaşık 120 milyar lira olduğuna dikkat çekti. Yerlikaya, toplamda 73 bin 121 tutuklama yapıldığını, 35 bin 17 adli kontrol kararı verildiğini, ayrıca 200 ton uyuşturucu madde ve 200 milyon adet hapın ele geçirildiğini açıkladı. 296 organize suç örgütünün narkotik bağlantılı olduğunun tespit edildiğini de ekledi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Uluslararası iş birliklerinin sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, bu kabine döneminde kırmızı bültenle aranan 360 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirildiğini, 972 yabancı uyruklunun da Türkiye’de yakalandığını ifade etti. Tüm bu çalışmaların Türkiye’nin huzurunu sağlamak amacıyla yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, “Bu bayramın kazasız, sağlıklı ve barış dolu geçmesini diliyoruz. Başta Gazze olmak üzere tüm gönül coğrafyamızda huzurun egemen olmasını istiyoruz” dedi.