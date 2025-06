İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bayram Tedbirlerini Açıkladı

İÇİŞLERİ BAKANI TRAFİK ÖNLEMLERİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber’deki canlı yayında Kurban Bayramı’na yönelik trafik tedbirleri ile organize suçlarla ilgili son durumu detaylı olarak açıkladı. Yerlikaya, bayram süresince güvenli ulaşımın sağlanması hedefiyle 26 Mayıs’ta bütün valiliklere kapsamlı bir genelge gönderildiğini ifade etti. Bayram dönemlerinde şehirlerarası yollarda ve şehir merkezlerinde trafik yoğunluğunun arttığını belirten Yerlikaya, bu özel dönemde oluşabilecek risklerin azaltılması için alınan önlemlerin titizlikle uygulandığını kaydetti.

POLİS VE JANDARMA GÖREVDE OLACAK

Bu bağlamda 68 bin 829 polis ve jandarmanın sahada görev yapacağını aktaran Yerlikaya, yalnızca bir günde 17 bin 645 trafik ekibi ve 33 bin 943 personelin yollarda olacağını bildirdi. Ayrıca, 1485 mobil radar aracının hız kontrollerini hem gündüz hem de gece yapacağını, yolcu kılığında otobüslere binen denetim görevlileri sayesinde şoför davranışlarının da takip edileceğini açıkladı.

OTOBÜS TERMINALLERİNDE DENETİM

Otobüs terminallerinde denetimlerin artırıldığını duyuran Yerlikaya, polis başmüfettişlerinin giriş-çıkışlar, anons sistemleri ve firmaların kurallara uyumları konusundaki incelemelerini aktardı. Bu uygulamaların 30 Mayıs’tan 11 Haziran’a kadar devam edeceğinin altını çizdi.

AĞIR TAŞIT KISITLAMALARI

Bayram trafiğinin düzenlenmesi için de tedbirler alındı. 4 Haziran saat 16.00 ile 6 Haziran saat 11.00 arasında kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların bazı güzergâhlarda trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Ancak yaş sebze, meyve, süt ürünleri ve tıbbi malzemeleri taşıyan araçlar bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Yerlikaya, sürücülere yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, her iki saatte bir mola vermeleri tavsiyesinde bulunarak, “Amacımız ceza yazmak değil, can kayıplarını önlemek” dedi. Otoyollarda ise her 30 kilometrede bir radar kurulacağının bilgisini paylaştı.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

Organize suç örgütleriyle yapılan mücadeleyle ilgili bilgiler veren Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki kararlı tutumunu hatırlattı. Şu ana dek 2 bin 934 operasyonun gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 19 bin 565 kişinin gözaltına alındığını ve 9 bin 11 kişinin tutuklandığını söyledi. Ayrıca, 4 bin 659 kişiye adli kontrol uygulandığını ifade etti. Yerlikaya, 1151 organize suç örgütünün çökertildiğini, el konulan mal varlıklarının toplam değerinin ise yaklaşık 120 milyar lira olduğunu açıkladı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucuyla mücadelenin de etkili bir şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, 73 bin 121 tutuklama ve 35 bin 17 adli kontrol kararı alındığını, toplamda 200 ton uyuşturucu madde ile 200 milyon adet hapın ele geçirildiğini belirtti. 296 organize suç örgütünün narkotik bağlantılı olduğu tespit edildi. Uluslararası iş birliklerinin de devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, bu dönemde kırmızı bültenle aranan 360 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirildiğini ve 972 yabancı uyruklu kişinin Türkiye’de yakalandığını kaydetti. Tüm bu çalışmaların Türkiye’de huzurun sağlanması amacıyla yürütüldüğünü söyleyen Yerlikaya, “Bu bayramın kazasız, sağlıklı ve barış dolu geçmesini diliyoruz. Başta Gazze olmak üzere tüm gönül coğrafyamızda huzurun egemen olmasını istiyoruz” dedi.