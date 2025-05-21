İçişleri Bakanlığı, 30 İlçeye Vali Atamasını Yalanladı

SON GÜNLERDEKİ GÜNDEMÖRGÜNDE YER ALAN İDDİALAR

Son günlerde yoğun olarak tartışılan konulardan biri, bazı sosyal medya platformlarında ortaya çıkan, İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehirde bazı ilçelere kaymakam yerine vali atanacağına dair iddialar oldu.

İLÇE İLÇE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Haberlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in pilot iller olarak düşünülmesiyle birlikte, büyükşehir ilçelerine artık kaymakam yerine vali kadrosundan daha deneyimli yöneticilerin atanmasının planlandığı ifade edildi. Özellikle İstanbul’un Beşiktaş, Kadıköy, Esenyurt, Kartal, Fatih, Şişli, Ümraniye, Küçükçekmece, Bakırköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Sarıyer, Beyoğlu, Beykoz ve Üsküdar gibi yüksek nüfuslu ve stratejik ilçelerine vali unvanıyla yöneticilerin atanması için hazırlık yapıldığı belirtildi.

BİLGİLERİN DOĞRULUĞU SORGULANDI

Konu hakkında yapılan paylaşımlarda, “İçişleri Bakanlığı’nın sessiz sedasız” çalıştığı iddiasında bulunuldu. Ancak İçişleri Bakanlığı, bu bilgilere ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın bu konuda ‘sessiz ya da sesli’ herhangi bir çalışması yoktur” denildi.

ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Bakanlıktan yapılan detaylı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağına dair ‘İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda sessiz sedasız çalıştığı’ iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda ‘sessiz ya da sesli’ herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”