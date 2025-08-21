İçişleri Bakanlığı Duyurdu: U.D. Yakalandı!

ÜÇ SUÇLUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Demirözler Organize Suç Örgütü’nün elebaşısının da aralarında bulunduğu ve kırmızı bültenle aranan üç suçlunun, Rusya’dan Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle takip edildiğini ifade etti. Yürütülen uluslararası operasyonel iş birliği sonucunda üç kişinin Türkiye’ye iadelerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

SUÇ KAYITLARI VE DETAYLAR

Kırmızı bültenle aranan bu suçluların suç kayıtları ise oldukça kabarık. Demirözler Organize Suç Örgütü’nün lideri U.D., “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi toplamda 53 suç kaydına sahip. Diğer bir şahıs olan M.S., “Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama” suçlarından aranan bir kişi olarak E.Y. liderliğindeki organize suç örgütü ile bağlantılıydı. S.G. adlı şahıs ise “Çocuğu kasten öldürme” suçundan dolayı kırmızı bültenle aranıyordu.