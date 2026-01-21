İçişleri Bakanlığı’ndan 14 İl İçin Hava Durumu Uyarısı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yarın beklenen hava durumuna dair bir harita paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son bilgilere göre; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’daki toplam 14 ilde “sarı” alarm verildi.

KİYI EGE’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Tahminlere göre, Kıyı Ege’de sabah saatlerinden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak, İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa’nın batı ve Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelmesi öngörülüyor.

BATI AKDENİZ İÇİN “ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ” UYARISI

Batı Akdeniz bölgesinde etkili olacak güneyli rüzgarlarla birlikte, Antalya genelinde, Isparta’nın güneyinde ve Burdur’un doğusunda yağışların şiddetli olacağı bildirildi. Özellikle Antalya merkez ve batı kesimlerinde yağış miktarının “yer yer çok kuvvetli” seviyelere ulaşması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU’DA KAR YAĞIŞI UYARISI

Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağışların kar şeklinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneyi, Osmaniye’nin doğusu ve Şanlıurfa’nın batısında kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olabilecek düzeyde kuvvetli olması bekleniyor.