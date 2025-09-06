İçişleri Bakanlığı Uyarısı: 8 İlde Sağanak

YAĞMUR MOLASI GELİYOR

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığı verilere dayanarak, bugün beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 8 il için sarı uyarı yapıldığını açıkladı. Açıklamada, yurdun kuzeybatı bölgelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu’nun batısında yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

VATANDAŞLARA DİKKAT UYARISI

Bireylerin sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.