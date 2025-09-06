Gündem

İçişleri Bakanlığı Uyarısı: 8 İlde Sağanak

icisleri-bakanligi-uyarisi-8-ilde-saganak

YAĞMUR MOLASI GELİYOR

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığı verilere dayanarak, bugün beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 8 il için sarı uyarı yapıldığını açıkladı. Açıklamada, yurdun kuzeybatı bölgelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu’nun batısında yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

VATANDAŞLARA DİKKAT UYARISI

Bireylerin sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye’deki Milyoner Sayısı 2 Milyonu Geçti

Son bir yılda Türkiye'deki milyoner sayısı 2 milyon 367 bini geçti. Toplam servetleri ise 17.476 trilyon liraya ulaşarak önemli bir artış gösterdi.
Ekonomi

Türkiye’deki Milyoner Sayısı 2 Milyonu Geçti

Türkiye'de milyoner sayısı, son bir yılda 2 milyon 367 bini geçerek rekor kırdı. Bu kişilerin toplam serveti 17.476 trilyon lira oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.