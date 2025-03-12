İçme Suyunda Petrol Hidrokarbonları Bulundu

VATANDAŞLARIN ŞİKAYETİ

Karaman Merkez İlçe’de ikamet eden vatandaşlar, içme ve kullanım suyunda petrol kokusu aldıklarını bildirmeye başladı. Bu şikayetler üzerine, Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri şebeke suyundan numune aldı. Numuneler, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda incelemeye alındı. Yapılan analizlerde, suda petrol hidrokarbonları tespit edildi ve suyun sağlık standartlarına uygun olmadığı belirlendi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. İçme suyu, gıda hazırlığı veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmamalıdır” denildi. Ayrıca, sorunun çözümü için Karaman Belediyesi’ne gerekli tedbirlerin alınmasını talep eden bir yazı gönderildiği belirtildi.

SORUŞTURMA VE ÇALIŞMALAR

Karaman’da şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarının nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmadı. Bu konuyla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatılırken, vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Şebeke suyunun normale dönme süreci ve kirliliğin kaynağına ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.