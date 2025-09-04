İddianame Hazır: LeMan Cezalar Belirlendi

İDDİANAME HAZIRLANIYOR

Bir karikatürde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’nın yer aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, LeMan dergisinin yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ile Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ile birlikte derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan hakkında ise “Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Şu an İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi iddianame üzerinde inceleme yapıyor.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan karikatür sahibi Doğan Pehlevan “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklandı. LeMan dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu da “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarıyla tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in yurt dışında olduğu ve İstanbul Havalimanı’na giriş yapacağı tespit edildi. Başsavcılık bunun üzerine, Özdemir’in İstanbul Havalimanı’nda yakalanması için emniyete talimat verdi. Özdemir, Fransa’dan ülkeye döndükten sonra gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.