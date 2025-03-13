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İDO Feribotu Yalova İskelesine Çarptı

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İDO FENOMENİ OLAYI

İstanbul Deniz Otobüslerine (İDO) ait bir feribot, Yalova İskelesi’ne çarptı. Bu kaza sonucunda bazı yolcular hafif yaralar aldı ve sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Yenikapı-Yalova seferini gerçekleştiren Yavuz Sultan Selim Feribotu, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı Yalova İskelesi’ne çarpıyor.

YARALILARIN DURUMU

Çarpmanın etkisiyle, olayda bazı yolcular hafif yaralanıyor ve feribot ile içindeki bazı araçlarda hasar meydana geliyor. Yaralı olan yolcular, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi ediliyor. Feribotun iskeleye yanaştırılmasıyla birlikte hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

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