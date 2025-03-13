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İdo Feribotu Yalova İskelesine Çarptı

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FERİBOTUN ÇARPTIĞI OLAY

İstanbul Deniz Otobüslerine (İDO) ait bir feribot, Yalova İskelesi’ne çarptı. Olay sonucunda hafif yaralanan bazı yolcular, sağlık ekipleri tarafından tedavi ediliyor. Yenikapı-Yalova seferini gerçekleştiren Yavuz Sultan Selim Feribotu, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Yalova İskelesi’ne çarptı.

YARALI YOLCULARA MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle bazı yolcular hafif yaralar aldı. Feribotta ve feribottaki bazı araçlarda hasar meydana geldi. Yaralı yolcular, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi ediliyor. İskeleye yanaştırılan feribottaki hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

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