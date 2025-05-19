“İğne Deliğinden Fil Geçiren Adam!”

GALATASARAY, KAYSERİSPOR’U MAĞLUP EDEREK ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDI

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, evinde Bellona Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, maçta gösterdiği üstün performansla rakibini 3-0 mağlup ederek ligdeki şampiyonluk yolculuğuna güçlü bir katkıda bulundu. Bu galibiyetle Galatasaray, puan cetvelinde 3 puan daha ekleyerek taraftarının coşkuyla kutladığı bir zafer elde etti. Spor yazarları, Galatasaray’ın şampiyonluğunu büyük bir heyecanla değerlendirdi.

ŞAMPİYONLUK GECESİ BİR FUTBOL ŞOVUYDU

Osman Şenher, Milliyet’teki yorumunda, “Dün gece tamamen tribünler de oynanan futbol da şov ağırlıklıydı. Taraftar ‘takımım bir puan alsa şampiyon oluruz’ diyordu, bunun karşılığında üç gol atıldı, birçok gol pozisyonuna girildi ve herkes mutlu oldu” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Galatasaray Kulübü’nün maç sonrasındaki hazırlıkları da dikkat çekiciydi; ışık gösterileri, havai fişekler ve konfetiler rüya gibi bir görüntü oluşturdu. Şenher, sarı-kırmızılıların bu sezon gösterdiği futbolun şampiyonluğu hak ettiğini belirterek, “Taraftar mest olmuş, yönetim kral gibi herkes tarafından seviliyor, Okan hoca üç sene üst üste şampiyonluğu kazanmış” dedi.

GALATASARAY FİNALDE UZMANLAŞMIŞ BİR TAKIM

Uğur Meleke, Hürriyet’teki değerlendirmesinde, “Bu 20 sezonun 10’unda Galatasaray şampiyon olmuş, yani diğer tüm takımların toplamı kadar. Son 20 yılda yalnızca 2 kez ikinci olmuşlar ve o iki sezonda da tam olarak yarışın içinde olamamışlardı” şeklinde yorumladı. Meleke, “Galatasaray yarışın içindeyse şampiyon oluyor. Final yapmayı çok iyi beceriyor” diyerek sarı-kırmızılıların son çeyrek yüzyılda oynanan 8 Türkiye Kupası finalinin tamamını kazanma başarısına dikkat çekti.

MUSLERA’NIN DUYGUSAL ANLARI

Serkan Akcan, Fanatik’teki yorumunda, Galatasaray’ın Kayserispor karşısındaki maçla beraber Samsunspor maçı sonrası formunu bulduğunu belirtti. Okan Buruk’un sezonu üç aşamada değerlendirdiğini açıklayan Akcan, “Dün gece Kayserispor’a karşı kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Muslera topu ağlara gönderdiğinde göz yaşlarına boğuldu. Belki de bu bir veda golüydü” ifadelerini kullandı. Muslera’nın Galatasaray’daki 14 yılı boyunca gösterdiği performansı ve 8. kez lig şampiyonu olmasının, kendisinin özel bir yer edindiğini vurguladı. Akcan, “Kemerburgaz’a bir futbolcunun heykeli dikilecekse bu herhalde Muslera’nın heykeli olurdu” dedi.