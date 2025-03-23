Igor Tudor Juventus’un Yeni Teknik Direktörü Oldu

İGOR TUDOR, YENİ TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Siyah-beyazlı kulüp, resmi X hesabından “Igor Tudor, A takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Hoş geldin, Igor! Juventus, Thiago Motta’ya kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çalışma, tutku ve özveri için teşekkür eder.” şeklinde bir açıklama yaptı.

KÖTÜ SONUÇLAR İŞE SON VERDİ

Juventus, Thiago Motta’nın yönetiminde Serie A’da ilk olarak Atalanta’ya 4-0, ardından Fiorentina’ya 3-0 yenildi. Torino ekibinin aldığı kötü sonuçların ardından Motta’nın görevine son verildi.

TUDOR’UN KARIYERİ VE GEÇMİŞİ

Igor Tudor, Ağustos 2020 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında Juventus’ta yardımcı antrenörlük yaptı. 46 yaşındaki Hırvat teknik adam, İtalya’da daha önce Udinese, Verona ve Lazio kulüplerini çalıştırdı. Türkiye’de ise Temmuz 2016 ile Şubat 2017 arasında Kardemir Karabükspor’da görev yürüttü. Şubat 2017’de Galatasaray’ın başına geçen Tudor, bu görevde Aralık 2017’ye kadar sürdü. Son olarak, Tudor, Mart 2024’ten Haziran 2024’e kadar Roma temsilcisi Lazio’yu yönetti ve burada 11 maçta 1,91 puan ortalaması yakaladı.