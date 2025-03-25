Igor Tudor’un Osimhen Yorumu İtalya’da Gündem

IGOR TUDOR DÖNEMİ VE YENİ GELİŞMELER

Juventus’ta Igor Tudor dönemi resmi olarak başlamışken, hem saha içi hem de saha dışındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Türkiye’de Karabükspor ve Galatasaray’ı çalıştıran Tudor, şimdi Juventus’un teknik direktörlüğüne geçerek İtalya futbolunda önemli bir dönem başlatıyor. Hırvat teknik adam, 2022 yılında Hellas Verona’daki günleri sırasında Victor Osimhen ile Dusan Vlahovic arasında yaptığı kıyaslama ile gündem yaratmıştı. Bu sözler, bugün hem taraftarları hem de futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor.

TUDOR’UN OSIMHEN-VLAHOVIC AÇIKLAMASI

Tudor, 2022’de kendisine yöneltilen “Victor Osimhen Serie A’nın en iyi 9 numarası mı?” sorusuna, “Hayır! Osimhen iyi bir oyuncu, ama en iyisi Dusan Vlahovic!” şeklinde yanıt vermişti. Bu yanıt, o dönemde önemli bir yankı uyandırmıştı. Şimdi ise Tudor’un Juventus teknik direktörü olmasıyla birlikte, bu açıklama yeniden manşetlere taşındı. İtalyan medyası bu sözleri analiz ederken, “Acaba Tudor, Vlahovic’le mi yola devam edecek?” sorusu giderek daha fazla gündeme gelmeye başladı.

JUVENTUS’TA VLAHOVIC-OSIMHEN TARTIŞMASI

Victor Osimhen’in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği hâlâ bir belirsizlik taşıyor. Juventus, Napoli’nin yıldız oyuncusunu transfer etmek için en ciddi adaylardan biri olarak dikkat çekiyor. Ancak İtalyan basınında uzun süredir Dusan Vlahovic’in sezon sonunda Torino’ya veda edeceği konuşuluyordu. Tudor’un gelmesi, bu tabloyu değiştirebilir mi? Hırvat hocanın 2022’de yaptığı Osimhen ile Vlahovic kıyaslaması, Juventus’un transfer stratejisi hakkında ipuçları mı veriyor? Bu sorular taraftarlar arasında büyük merak uyandırıyor.

TUDOR İLE HIZLANAN HEYECAN

Igor Tudor’un Juventus macerası daha ilk günden büyük bir heyecan yaratıyor. Dusan Vlahovic, bu sezon Juventus’ta 14 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda, ancak formsuzluğu ve PSG’den kiralanan Randal Kolo Muani’nin etkisi altında kaldığı gözleniyor. Tudor’un Juventus’a katılması, Vlahovic’in performansını nasıl etkileyecek? Bu sorunun yanıtı merakla bekleniyor.