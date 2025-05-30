İhh Basın Toplantısı Yaptı, Açıklamalar Yapıldı

İHH İNSANİ YARDIM VAKFI’NDAN AÇIKLAMA

İHH İnsani Yardım Vakfı, basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Gazze’de 5 İHH görevlisini şehit ettiği bildirildi. Toplantıya katılan İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, “7 Ekim 2023’ten bu yana 11 çalışanımız şehit edildi. Ama en fazla şehit olanlar bu son saldırıda yer aldı. Arabayı bilinçli olarak vurdular. Amaçları insani yardımı önlemek.” ifadelerini kullandı. Yıldırım, Türkiye’nin sesinin Tel Aviv’den duyulmasını hedefleyen bir yürüyüş çağrısında bulundu.

İHH’NIN YARDIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Toplantıda Yıldırım, İHH’nın 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yardımları ulaştırmaya devam ettiğini söyledi. “Günde 180 bin yemek çıkarıyoruz. Bu, İsrail’i tedirgin ediyor. Cenevre Sözleşmesi’ne göre, abluka altında olan yerlere uluslararası kuruluşlar yardım ulaştırmak zorunda.” şeklinde konuştu. Yıldırım ayrıca, devletlerin, askeri güçle ablukayı kaldırması gerektiğini vurguladı. “Daha ne olması lazım ki harekete geçesiniz?” diyerek uluslararası toplumu eleştirdi.

YAHUDİLERİ SORUMLU OLMAYA ÇAĞIRDI

Yıldırım, Türkiye’de yaşayan Yahudilere yönelik de çağrıda bulundu. “İsrail’e desinler ki, bu kadar kadın ve çocuk öldürüyorsunuz, durum ne?” şeklinde bir mesaj verdi. Gazzeli insanlara destek vereceğini belirten Yıldırım, “Bir gün sizinle birlikte özgürce o topraklarda gezeceğiz.” dedi.

AÇIKLAMA İLE YARDIM KORİDORU İHTİYACI VURGULANDI

Yıldırım, “Bütün ülkelere, uluslararası sözleşmelere uyarak askeri işbirliği kurup insani yardım koridoru açma gereği var.” diyerek, İslam ve Avrupa ülkelerine seslendi. Bu yardımların deniz, hava ve kara yolları ile ulaştırılmasını istedi.

Pazar Günü Yürüyüş Eylemi

Yıldırım, Mavi Marmara saldırısının yıldönümünde 1 Haziran Pazar günü bir yürüyüş düzenleyeceklerini belirtti. “Bütün halkımızdan destek bekliyoruz. Öyle bir eylem yapalım ki sesi Tel Aviv’den duyulsun.” ifadeleriyle katılımcıları çağırdı.

İHH Genel Başkan Yardımcısı’ndan Açıklama

İHH Genel Başkan Yardımcısı Emre Kaya da, ateşkes beklentileri doğrultusunda, “Ne zaman ateşkes konuşulsa, İsrail daha fazla saldırıya geçiyor.” dedi. Gazze’de yardımların koordinesinin İHH tarafından sağlanacağını belirten Kaya, çocukların da bu süreçte zarar gördüğünü ifade etti.

GAZZE’DEKİ YIKIM DURUMU

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi İzzet Şahin, işgal altındaki Gazze’de 54 binden fazla masum vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 120 binden fazla kişinin yaralandığını aktardı. “Gazze’nin yüzde 90’ı tahrip edildi. 454 bin konut kullanılmaz hale geldi, 43 hastane kapandı.” şeklinde acı bir bilanço paylaştı.

Şahin, bu saldırıların yalnızca fiziksel yapıları değil, bölgede yaşayan insanları da etkilediğini ve büyük bir insani krize yol açtığını vurguladı.