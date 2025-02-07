Ihlara Köyünde Zehirlenme: 4 Çocuk Ağır Yaralı

İHMAL SONRASI ACIL DURUM

Güzelyurt ilçesindeki Ihlara beldesinde yaşayan Döne Koçak (38) ve çocukları Ravza Dudu (16), Buse (13), İkra Naz (8) ve Furkan Efe Koçak’tan (2) haber alamayan akrabaları, sabah saatlerinde aileyi evde buldu. Yakınları, anne ve çocukların yarı baygın halde yattığını gördü.

AMBULANSLA HASTANEye KALDIRILDILAR

Durumu fark eden yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Beş kişilik aile ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan incelemeler sonucunda aile bireylerinin, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri tespit edildi. Durumları kritik olan Ravza Dudu, Buse, İkra Naz ve Furkan Efe Koçak, tedavi için Konya Şehir Hastanesi’ne gönderildi. Döne Koçak ise hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu oldu.