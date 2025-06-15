Ihlara Vadisi’nde Balon Kazası: 1 Ölü!

KAZA VE SONUÇLARI

Kapadokya’nın giriş noktası olan Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi bölgesinde sabah saat 05.00 sularında kalkış yapan sıcak hava balonu, hava koşullarında meydana gelen ani rüzgar değişimi yüzünden saat 07.00 civarında Karataş köyü yakınlarında sert bir iniş gerçekleştirdi. Pilot Hüseyin Türk, sepetin altında kalması nedeniyle yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Olayda hafif yaralanan 12 kişi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ambulanslarla kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 6 yıldır pilotluk yapan ve 3 çocuk babası olan Türk’ün cesedi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Türk’ün cenazesinin otopsinin ardından memleketi Nevşehir’e gönderileceği ifade edildi.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aksaray’daki sıcak hava balonu kazası ile ilgili olarak Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’nın bir teknik inceleme süreci başlattığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Aksaray Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, kalkış sonrası hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kalmıştır” denildi. Ayrıca, yaralanan yolcuların hastaneye sevk edildiği ve 12 yolcunun tedavi altında olduğu belirtildi. Açıklamada, “Pilotun hayatını kaybettiği ve iniş sırasında meteorolojik şartların uçuşa uygun olduğu ancak beklenmedik rüzgar çıkması nedeniyle iniş kararı alındığı anlaşılmıştır” bilgisi verildi.

DİĞER BALONDA SERT İNİŞ YAPTI

Ihlara Vadisi bölgesinden havalanan bir başka sıcak hava balonunun da anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yaptığı ve bu kazada herhangi bir yaralı veya can kaybının olmadığı öğrenildi.

VALİLİK YORUM YAPTI

Aksaray Valiliği, kazaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “15.06.2025 tarihinde, saat 05.00 sularında, Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, anlık rüzgar değişimi nedeniyle saat 07.00 sularında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kalmıştır. Bu olayda pilot hayatını kaybetmiş, balonda bulunan 12 yolcu ise hafif şekilde yaralanmıştır” ifadelerine yer verildi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, sıcak hava balonunun Hasan Dağı yönüne kalkış yaptığını ve Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını aktardı. Pilotun ayaklarının ipe dolandığını vurgulayan Kumbuzoğlu, “Pilotumuz maalesef sepetin altında kalıyor ve hayatını kaybediyor. Turistlerin durumu iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık ve tetkikleri yapılıyor” şeklinde konuştu.