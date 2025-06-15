Ihlara Vadisi’nde Balon Kazası: 12 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Kapadokya’nın başlangıç noktası olan Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi bölgesinden saat 05.00 sıralarında havalanan sıcak hava balonu, anlık rüzgar değişimi nedeniyle saat 07.00 sıralarında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yaptı. Bu olay esnasında ayağına ip dolanan pilot Hüseyin Türk, havada sürüklenen sepetin altında kaldı. İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, pilot Türk’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hafif yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Yaklaşık 6 yıllık pilot olan 3 çocuk babası Türk’ün cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Türk’ün cenazesinin otopsinin ardından memleketi Nevşehir’e götürüleceği aktarıldı.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aksaray’daki sıcak hava balonu kazasına ilişkin Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından teknik inceleme süreci başlattığını duyurdu. Açıklamaya göre, Aksaray Ihlara bölgesinden havalanan balon, kalkış sonrası hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Sert iniş sonrasında yaralanan yolcular hastaneye sevk edildi ve 12 yolcunun tedavi altına alındığı bildirildi. Açıklamada, “Balonun pilotu ne yazık ki meydana gelen sert iniş nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kalkış anında meteorolojik şartların uçuşa elverişli olduğu ancak bölgede beklenmedik şekilde rüzgarın çıkması sonucu iniş kararı alındığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili teknik inceleme devam ediyor.” denildi.

İKİNCİ BİR KAZA DÜZENİ

Aynı zamanda, Ihlara Vadisi bölgesinden havalanan başka bir sıcak hava balonunun da anlık rüzgar değişikliği nedeniyle sert iniş yaptığı, ancak bu olayda yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Aksaray Valiliği, kazaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “15.06.2025 tarihi, saat 05.00 sularında, Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, anlık rüzgar değişimi nedeniyle saat 07.00 sularında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kalmıştır. Bu talihsiz kaza sonucunda balonun pilotu hayatını kaybetmiş, içerisinde bulunan 12 yolcu ise hafif yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ihlara Vadisi’nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti. Pilotun ayaklarının ip dolanması sebebiyle sepetten düştüğünü ifade eden Kumbuzoğlu, “Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumu iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor.” şeklinde konuştu.