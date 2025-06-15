Ihlara Vadisi’nde Balon Kazası Meydana Geldi

KAZA SONRASI AÇIKLAMALAR

Kapadokya’nın başlangıç noktası olan Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi bölgesinden saat 05.00’de havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın anlık değişimi nedeniyle saat 07.00 sıralarında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yaptı. Bu sırada pilot Hüseyin Türk’ün ayağına ip dolanarak sürüklenen sepetin altında kalması sonucunda ekipler hızlıca harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Yapılan müdaheleler sonucunda, pilot Türk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan 12 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Pilot Türk’ün cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna alındı ve ardından cenazesinin memleketi Nevşehir’e götürüleceği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gelen duyuru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aksaray’daki sıcak hava balonu kazasıyla ilgili Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından bir teknik inceleme sürecinin başlatıldığını duyurdu. Aksaray Ihlara bölgesinden havalanan balonun, kalkıştan sonra hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle zor bir iniş gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu sert iniş nedeniyle yaralanan yolcular hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Bakanlık açıklamasında, “Balonun pilotu ne yazık ki meydana gelen sert iniş sonucunda hayatını kaybetmiştir. Kalkış anında meteorolojik şartlar uçuşa elverişliydi fakat bölgede rüzgarın beklenmedik şekilde artması sonucu iniş kararı almak zorunda kalındığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı teknik incelemelere başlamıştır ve gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir” denildi.

İKİNCİ BİR SERT İNIŞ

Aynı bölgede yer alan başka bir sıcak hava balonunun da anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yaptığı, ancak bu olayda yaralı veya can kaybı olmadığı öğrenildi.

Aksaray Valiliği’nden açıklama

Aksaray Valiliği, kazaya ilişkin bir açıklama yaptı ve 15.06.2025 tarihinde, saat 05.00’te Ihlara bölgesinden havalanan balonun, anlık rüzgar değişimi sebebiyle saat 07.00’de Karataş köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti. Açıklamada, “İniş sırasında yaşanan talihsiz kaza sonucunda pilot, hayatını kaybetmiş, balonda bulunan 12 yolcu ise hafif yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam ediyor. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Ihlara Vadisi’nden Hasan Dağı’na kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti. Pilotun ayaklarının ipe dolandığını ve bu nedenle sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, “Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin sağlık durumu iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık ve tetkikleri yapılıyor.” şeklinde konuştu.