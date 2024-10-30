İhmal İddiasi: 20 Yaşındaki Genç Kadın Öldü

İNCELEME BAŞLATILDI

Diyarbakır’da geniz eti ameliyatı için özel bir hastaneye giden genç bir kadının ölümü sonrasında ihmal iddiaları üzerine inceleme süreci başladı. İddialara göre, 20 yaşındaki Damla Sakallı, geniz eti ameliyatı amacıyla Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir hastaneye başvurdu.

FENALAŞMA ANI

Ameliyata alınan genç kadın, serum takılmasının ardından aniden rahatsızlandı. Durumu kötüleşen Sakallı, aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Yapılan müdahalelere karşın Sakallı, kurtarılamadı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsinin ardından ailesine teslim edilen Sakallı’nın cenazesi, Yenişehir ilçesindeki Şilbe Mezarlığı’na defnedildi. Genç kadının ölümüyle ilgili olarak ihmal şüphesi taşıyan İl Sağlık Müdürlüğü, inceleme başlattı.

BABA KONUŞTU

Baba Şehmus Sakallı (48), taziye evinde yaptığı açıklamada, 5’i kız 7 çocuk babası olduğunu belirtti. Ön lisans mezunu kızı Damla’nın geniz eti ameliyatı için birkaç hastaneye başvurduğunu ifade etti. Bazı hastanelerin operasyonu riskli bulup kabul etmediğini söyleyen Sakallı, “Bu hastane ameliyatı kabul etti. ‘Riski alıyoruz, ameliyatı yaparız’ dediler. 80 bin lira ödedik. Hemşireler ameliyat öncesi serum taktılar. Kızım hemen simsiyah oldu. Hemşireler bir şey yok dediler, kızımı yoğun bakıma aldılar ama kalbi durmuştu, ölmüştü. Kızım saat 08.30’da ölmüştü, bize umut verdiler, ‘İyi’ dediler, gecenin ilerleyen vakitlerinde ‘Kızınız öldü’ dediler. Cenazemizi aldık. Şikayetçiyiz.” şeklinde konuştu.