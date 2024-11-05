“İhracatın Yeni Yıldızları: Milliyet Executive”

İHRACAT HEDEFLERİ VE YENİ İHRACATÇILAR

Türkiye bu yıl için 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyor. Mevcut ihracatçılara her ay yaklaşık 1000 yeni ihracatçı ekleniyor. Yeni ihracatçılar, hedef pazarlarını belirledikten sonra, ihraç edeceği ürünlere dair son trendleri de iyi bilmek zorunda hissediyor. Milliyet Executive, ihracatçı olma yolunda adım adım bir rehber sunarken, ihracattaki güncel trendleri de incelemeye alıyor.

İNANILMAZ İLHAM VERİCİ ÖYKÜLER

Dergimizin 35. sayısında yer alan ilham verici iki konuya göz atarken, teknoloji ve yazılım ihracatı ile kendi alanında dünya çapında ilk üçe giren Hitit’in 30 yıllık hikayesini yeni Genel Müdür Nevra Onursal Karaağaç anlatıyor. Ayrıca, Livzym Biyoteknoloji’nin kurucusu Serdar Uysal, enzim ihracatı ile Türkiye’yi biyoteknolojide global bir üretim üssü haline getirmek istediklerini açıklıyor.

YEMEK SEKTÖRÜNDEKİ TRENDLER

Online yemek siparişi alanında uygun fiyatlı seçeneklerin giderek popülerleştiğini vurgulayan Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, TV programlarının içerikleriyle siparişler arasında belirgin bir bağlantı olduğunu dile getiriyor. Bu durum, tüketici alışkanlıklarının nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor.