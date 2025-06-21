İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı İstanbul’da

İİT DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI BASKIYOR

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu, “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla İstanbul’da 21-22 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, 57 üye ülkeden 40’tan fazla dışişleri bakanı ve yaklaşık 1.000 temsilci katılıyor.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ GÜNDEMDE

Toplantının ana gündem maddesi, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği son saldırılar ve bölgede artan gerilim. Özellikle 13 Haziran’da başlayan ve Arak kentindeki Khondab nükleer tesisine yapılan saldırılar, zirvenin özel bir oturumunda inceleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul’a gelirken yaptığı açıklamada, “İsrail’in saldırısını kınayan güçlü bir bildiri bekliyoruz. İran, meşru savunma hakkını kullanmaya devam edecek” dedi. Arakçi, toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve diğer dışişleri bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. İranlı Bakan, “Bu zirve, İran’ın haklı sesini dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.