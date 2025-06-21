İıT Zirvesi’nde Erdoğan: İran Haydutluktur

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Erdoğan, 40’tan fazla ülkenin dışişleri bakanının katıldığı bu kritik zirvede, İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiği mesajını aktardı.

TOPLANTININ GÖRÜNTÜSÜ ÖNEMLİ

Erdoğan, “Fevkalade kritik bir dönemde gerçekleştirdiğiniz toplantının etkileri inşallah tüm dünyada hissedilecektir. İsrail ordusu tarafından Gazze’de şehit edilen 55 bini aşkın kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin acısını acımız, hüznünü hüznümüz biliyoruz” dedi.

ZAFERİN İNANANLARA GELECEĞİ

Erdoğan, “Adalet tecelli edecek zafer mutlaka inananların olacaktır. Barışı konuşacağımız güzel günleri göreceğimize yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu. Batılı güçlerin koşulsuz güçlerini arkasına alan İsrail’in bölgede istikrarsızlığa neden olmaya devam ettiğini vurguladı.

Erdoğan, Netanyahu hükümetinin bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, “İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde telin ediyorum. İsrail’in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran’a yönelik saldırılarının tarifi haydutluktur” dedi. Ayrıca, “Zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının bu dönemleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “İran’ın İsrail’in bu devlet terörü karşısında halkını savunma amacıyla aldığı tedbirler gayet doğal ve meşrudur” diye ekledi.

NETANYAHU’NUN SÖZLERİNE DİKKAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’nun “çatışmaları daha da derinleştirmek amacıyla söylediği zehirli sözlerine kimse itibar etmemesi gerektiğini” belirtti. “Bölgemizin yeni bir savaşı kaldırmaya tahammülü yok. İhtiyacımız olan sağduyudur” dedi.

Erdoğan, “Yol yöntem ayrılıkları olabilir ama kardeş demek aynı zamanda kaderdaş demektir. Müslümanların kaderleri ortaktır” ifadesini kullandı.