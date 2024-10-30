İki Aşamalı Kira Süreci Nasıl İşleyecek?**

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden iki aşamalı sistemle gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Yeni uygulama çerçevesinde kiracılar ve ev sahipleri ilk olarak yer alacak. Yıl sonuna kadar ise emlakçılar da sisteme dahil edilecek.

İKİ AŞAMALI KİRA SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Milliyet’e açıklama yapan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni sistemin birçok sürecin daha entegre bir biçimde ilerlemesine olanak tanıyacağını belirtti. Özelmacıklı, “Yeni sistemle gerek kira geliri beyannamesi vermekten kaçınanlar gerekse kira kontratı ve ibrazında yaşanan evrak vb. problemler gibi birçok süreç daha entegre bir şekilde yapılabiliyor olacak. Planlanan sistemde iki aşama var. Bunlardan bir tanesi ilk fazda devreye girecek ve taşınmaz sahipleri hazırladıkları kontratları kiracının kontrolüne sunabiliyor olacak. Matbu bazlı kira sözleşmeleri olacak ve sözleşmelerde olmazsa olmaz maddeler mal sahibi tarafından e-Devlet üzerinden sisteme girilecek. Kira bedeli, mal sahibinin banka hesap bilgileri, kira artışı konusunda tarafların anlaştığı madde, kira süresi, başlangıç tarihi, depozito bilgileri gibi temel bilgiler kira sözleşmelerine yazılabiliyor olacak” dedi.

KİRACI ONAYINA DÜŞECEK BELGE

Elde edilen belgeler, kiracının onayına sunulacak. Kiracı, belgeyi onayladıktan sonra taraflara zaman damgalı ve barkodlu bir kira sözleşmesi oluşturulacak.

İkinci aşama, yetki belgesi almış emlak işletmeleri ve yetki verilen kişiler tarafından sözleşmelerin hazırlanabilmesine olanak tanıyacak. Emlak işletmeleri, e-Devlet sistemini kullanma konusunda zorluk yaşayan taşınmaz sahiplerine rehberlik edebilecek. Kira sözleşmelerinde ek hususların yazılması ve tarafların uzlaştığı konuların tekrar kontrata dahil edilmesi gibi konularda destek sunmaları planlanıyor.

BARKODLU BELGE UYGULAMASI

Tarafların onayladığı tüm kontratlar, barkodlu belgeye dönüşecek. İlgili kurumlar bu belgeleri görüntüleyebilecek, böylece kira kontratlarındaki sahte belgelerin ve yanlış bilgi ibrazlarının önüne geçilmiş olacak. Bu açıdan, sistemin öneminin büyük olduğu vurgulanıyor.