İki Bölgeye Kuvvetli Sağanak Uyarısı

SON TAHMİNLERDE SICAK HAVA ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en güncel hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer bölgelerde ise normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR İÇİN TAHMİNLER

Son verilere göre; kuzey, iç ve doğu kesimler parçalı yer yer çok bulutlu; Trakya’nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ve Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz’in doğusunda beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

BOLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, Trakya’nın batısının yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi’nde ise parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Akdeniz Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin yüksek kesimlerinin local sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İNCE ANADOLU VE KARADENİZ’DEKİ HAVA DURUMU

İç Anadolu’nun parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’in ise parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz’in parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, Doğu Karadeniz ile ilk saatlerde Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nin parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, kuzey ve batının çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor; bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.