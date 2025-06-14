İki Bölgeye Kuvvetli Sağanak Uyarısı

SOĞUK HAVA ETKİSİ SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel tahminlerine göre Türkiye’de sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Kuzeydoğu kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgeler ise normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşayacak.

YAĞIŞ BeklentİLERİ

Son tahminlere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olması, Trakya’nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer kesimlerde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Özelikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz’in doğusunda beklenen yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, Trakya’nın batısının yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. EGE Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı düşünülüyor. AKDENİZ Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yüksek kesimlerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU Bölgesi’nin parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. BATI KARADENİZ Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu olmasının yanı sıra, doğuda yer yer kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz ile ilk saatlerde Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması söz konusu.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA HAVA DURUMU

DOĞU ANADOLU Bölgesi’nin parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesiminde yerel kuvvetli yağışlar ile kuzey ve batısında çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçirmesi tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda ise toz taşınımı beklendiği ifade ediliyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU Bölgesi’nin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor; bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.