İki Bölgeye Kuvvetli Sağanak Uyarısı

HAVA SICAKLIKLARI VE YAĞIŞLARIN DAĞILIMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu tahminlerine göre, ülkede sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu bölgelerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında yer alması, diğer alanlarda ise normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlerde; kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu olması, Trakya’nın batısı, Toroslar, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısıyla Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor. Diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ve Doğu Karadeniz’in doğusunda yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu, Trakya’nın batısında yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege Bölgesi ise parçalı ve az bulutlu geçerken, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yüksek kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçeceği düşünülüyor. İç Anadolu Bölgesi’nde ise parçalı, yer yer çok bulutlu ve bölgenin güney ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olması öngörülüyor.

KARADENİZ BÖLGESİ’NE DİKKAT

Batı Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz ise parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte geçiyor. Doğu Anadolu’nun parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak yağışların olabileceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı yaşanması öngörülüyor.