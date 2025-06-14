İki Bölgeye Sağanak Uyarısı Bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel raporlarına göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu bölgelerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor. Diğer yerlerde ise sıcaklık normallerinin üzerinde kalacağı öngörülüyor.

YAĞIŞ BU BÖLGELERDE GÖRÜLECEK

Yeni hava durumu tahminlerine göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerdeki hava durumu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Trakya’nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak parçalı ve az bulutlu kalacak. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in doğusunda beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı yaşanması bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNİ

Marmara Bölgesi’nde hava durumu parçalı ve az bulutlu, Trakya’nın batısında zaman zaman çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi’nin genelinde parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Akdeniz Bölgesi’nde ise hava genel olarak parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde yer yer çok bulutlu ve yüksek kesimlerde yerel sağanak yağışların olması bekleniyor.

ÖZEL HAVA TAHMİNLERİ

İç Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor; özellikle bölgenin güney ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Batı Karadeniz genelinde ise parçalı ve az bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de hava durumu parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz ile ilk saatlerde Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması öngörülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli yağışlar, kuzey ve batısında ise çok bulutlu aralıklı sağanak yağış tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor, bu bölgede de genel olarak toz taşınımı yaşanması bekleniyor.