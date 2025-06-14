İki Bölgeye Yerel Sağanak Uyarısı

SOĞUK HAVA ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu bölgelerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyrettiği, diğer yerlerde ise normallerinin üzerinde devam etmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLARİ BEKLENİYOR

Kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı, Trakya’nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ve Doğu Karadeniz’in doğusunda beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, Trakya’nın batısının yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Ege’de parçalı ve az bulutlu bir hava hüküm süreceği, güneydoğu kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi’nde de parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması, yüksek kesimlerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi’nde ise parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

BATI KARADENİZ VE DOĞU BÖLGELERİNDEKİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in ise parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Doğu Karadeniz’in doğusunda yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklenmesi öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, kuzeydoğusunda yerel kuvvetli yağışlar görülebileceği belirtiliyor. Bu bölgenin güneydoğusunda da toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA AÇIK HAVA

Güneydoğu Anadolu’da ise az bulutlu ve açık bir hava hüküm süreceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımının olabileceği vurgulanıyor.