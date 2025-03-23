İki CHP’li Belediye Başkanı Tutuklandı

İFADENİN GÖRÜŞÜLMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade işlemleri tamamlandığında şüpheliler Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı. “Suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve terör soruşturması bağlamında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” gibi suçlamalarla karşı karşıya olan iki CHP’li belediye başkanı hakkında yeni bir karar verildi.

İKİ BAŞKANIN TUTUKLANMASI

Bu soruşturma çerçevesinde yolsuzluk iddialarıyla karşılacak şekilde hakim karşısına çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında tutuklama kararı alındı. Ayrıca, Kent Uzlaşısı çerçevesinde terör suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da tutuklandı.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAKİ ARTAN TUTUKLAMALAR

Bu gelişmelerle İstanbul’da iki CHP’li belediye başkanı daha tutuklanmış şeklinde kaydedildi. Daha önce, CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de tutuklanmıştı. Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması gerçekleşti.

KAYYUM ATANMASI BEKLENTİLERİ

Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi’ne kayyum atanması da bekleniyor.

İBB YETKİLİSİ DE TUTUKLANDI

Diğer taraftan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na en yakın isimlerden biri olan ve son yerel seçimlerde Fatih Belediyesi’ne aday gösterilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da tutuklanan isimler arasında yer aldı.