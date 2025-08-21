İki Çocuk Kayalıklarda Bulundu

İKİ ÇOCUK KAYALIKLARDA BULUNDU

Milas’ta dün alabora olan teknede kaybolan iki çocuk, tırmandıkları kayalıklarda bulundu. Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında, Milas’taki Ören açıklarında gerçekleşti. İçerisinde sekiz kişinin bulunduğu 5,5 metre uzunluğundaki fiber tekne henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alabora oldu. Teknedekiler denize düştü ve ihbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda üç kişi Sahil Güvenlik botuna alınırken, üç kişi de kendi çabalarıyla yüzerek kayalıklara çıktı ve kurtuldu.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kayıp iki çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bir helikopter, üç bot ve iki dalış timiyle hava ve denizden arama-kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Kayıp çocukların yerleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi. Çocuklar, tırmanarak ulaştıkları kayalıklardan kurtarıldı.

Sekiz kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Vali Akbıyık açıklamasında, “Dün akşam saatlerinde Milas ilçemiz Ören Mahallesi açıklarında su alarak batan fiber teknede bulunan toplam 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerimizin gece boyu süren havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları neticesinde hepsi sağ olarak kurtarılmıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm personelimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.