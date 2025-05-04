İki Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu

OĞULLARINI KAYBEDEN AİLELERİN ACISI

İbrahim Halil Kılıç (13) ve Rüveyda Demir (12), aileleriyle güzel vakit geçirmek amacıyla piknik yapmak için gittikleri kırsal Osmanbey Mahallesi civarında bulunan sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan bu iki çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarıldı. Ancak, Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç ve Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SULAMA KANALLARINDA YAŞANAN TRAJEDİLER

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, her yıl pek çok çocuğun sulama kanalları ve baraj göllerinde boğularak yaşamını yitirdiğini belirtti. Valilik kararıyla bu alanlara girişin yasaklandığını vurgulayan Şıldak, “Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak veya başka bir amaçla girmek için uygun yerler değildir,” ifadesini kullandı.

VATANDAŞLARI UYARIYOR

Vali Şıldak, bu yerlerin tehlike arz ettiğini ifade ederken, kıymetli vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: “Lütfen çocuklarınızın tehlikeli ve yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girmesine, yaklaşmasına ve buralarda oynamasına izin vermeyin. Bu bölgelere yaklaştığınızda çocuklarınızı kesinlikle gözetiminiz altında bulundurun. Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmamasına fırsat vermeyin.”