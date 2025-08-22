İki Gün Yüksek Sıcaklık Bekleniyor!

MEVSİM NORMLERİNİN ÜZERİNDE SICAK HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, yurt genelindeki sıcaklıklar bugün de mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bugünkü yüksek seviye sıcak hava, cumartesi gününden itibaren karayelden gelecek serin havalarla birlikte etkisini kaybetmeye başlayacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki günlere dair tahminleri şu şekilde aktarıyor: “Sıcaklıklarda artış olacak ama günlerce sürmeyecek. Oldukça kısa kalacak. Sadece iki gün diyebilirim.”

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SICAK GÜNLER

Çalışkan, Marmara ve Ege bölgelerinde sıcak havanın etkili olacağı günlerin cuma ve cumartesi olduğunu, İç Anadolu’da ise pazartesiye kadar üç gün etkisini göstereceğini belirtiyor. Özel olarak İstanbul’u işaret eden Çalışkan, “İstanbul’da en sıcak gün cuma. 35 dereceye çıkacak sıcaklık, Balıkesir ve Bursa taraflarında 38-39’a yükselecek.” dedi. Ayrıca, cumartesi öğleden sonra ve akşam saatlerinde rüzgarın serinlik getirmeye başlayacağını ifade ediyor.

YAĞIŞ VE RİSKLER

Pazar ve pazartesi günleri ise İstanbul’un Karadeniz hattında kısa süreli yağışlar görülebilir. İzmir Bodrum hattında karayel rüzgarı etkili olurken, bu durum serinlik sağlar ancak Balıkesir, Çanakkale ve Manisa taraflarında orman yangını riskini artırabiliyor. Bazı merkezlerde hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Balıkesir 39 derece, İstanbul 32 derece, Denizli 39 derece, İzmir 37 derece, Adana 37 derece, Ankara 34 derece, Zonguldak 29 derece, Trabzon 29 derece, Erzurum 30 derece, Diyarbakır 40 derece ve Gaziantep 40 derece.