İki İlde Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

VALİLİKTEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan duyuruya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve bu durumu sosyal medya aracılığıyla özendirenlere karşı Sivas ve Gaziantep’te operasyon gerçekleştirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONUN DETAYLARI

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalar sonucunda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik hap ile birlikte 2 kuru sıkı tabanca, 21 tabanca fişeği ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Bu aramalarda gözaltına alınan 15 zanlı, emniyetteki işlemlerinin akabinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklandı, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.