İki Kardeş Ölü Bulundu. Anne Şokta

KILAVUZ MAHALLESİ’NDE KORKUNÇ BULUŞMA

Sivas merkez Kılavuz Mahallesi’nde yaşayan bir anne, çocuklarından haber alamayınca evlerine gitti. Burada, 22 yaşındaki oğlu Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek’in cesetleriyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, iki kardeşin boğazlarının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

ŞOK EDİCİ DETAYLAR VE ANNEYİ YIKAN HABER

İddialara göre, 16 yaşındaki Melisa’nın ellerinin bağlı olduğu ortaya çıktı. Çocuklarını böyle bir durumda bulan anne, büyük bir şok yaşayarak sinir krizi geçirdi. Bu olay, mahallede derin bir üzüntü yarattı.