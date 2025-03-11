İki Milli Yıldızın Şampiyonlar Ligi Heyecanı

MAÇIN DETAYLARI

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ikinci maçında deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 20:45’te başlayacak.

YAYIN VE HAKEM BİLGİLERİ

Fransız hakem François Letexier’in yönetimindeki bu karşılaşma, TRT Spor’dan canlı olarak yayımlanacak. Rövanş maçı öncesinde İspanyol devi Barcelona, Portekiz’de oynanan ilk maçta elde ettiği 1-0’lık galibiyetle avantajlı bir konumda bulunuyor.

Benfica’nın çeyrek final biletini cebine koyabilmesi için Barcelona deplasmanında iki farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. Eğer Benfica, maçı 1 farklı galibiyetle tamamlarsa, karşılaşma uzatma dakikalarına gidecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunun son 16 turunda bu akşam oynanacak diğer müsabakalar şunlardır: 20:45 Barcelona (İspanya)-Benfica (Portekiz) (1-0), 23:00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-0), 23:00 Inter (İtalya)-Feyenoord (Hollanda) (2-0), 23:00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Bayern Münih (Almanya) (0-3).

Rakiplerini eleyecek takımlar, çeyrek finale yükselme hakkını kazanacak.