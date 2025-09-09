İkinci El Araçta Dikkatli Olun! Gizli Kusur Tehlikesi..

İKİNCİ EL ARAÇLARDA GİZLİ KUSURLARIN TESPİTİ

İkinci el otomobil satın alırken ekspertiz raporu çoğu zaman bir güvence olarak görülüyor. Ancak, ekspertizlerin bile araçta tespit edemediği gizli kusurlar bulunuyor. Uzun süreli kullanımda belirgin hale gelen bu kusurlar, ciddi sorunlara yol açabiliyor.

EXPERTİZ RAPORU YETERLİ Mİ?

Ekol TV’de yayınlanan habere göre, ekspertiz raporlarının tüm araç sorunlarını ortaya koyması mümkün olmuyor. Araç, ekspertiz sırasında lifte yerleştirilerek motorundan fren ve süspansiyon sistemine, kaporta boyasından airbag’ine kadar detaylı bir incelemeye tabi tutuluyor. Ancak bazı sorunların gözden kaçıp kaçmadığı merak ediliyor. Ekspertiz görevlisi Recep Ural, “Bizde paketler mevcut. Kaporta boya, motor mekanik, fren, amortisör, süspansiyon, airbag ve kilometre kontrolü yapıyoruz. İki paket sunuyoruz: Bir normal paket ve en full paket” diyor. Bu paketlerin fiyatları 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Ancak Ural, alıcıların genellikle en düşük paketi tercih ettiğini belirtiyor. Ural, “Özellikle müşterilerimizin en üst paket almasını istiyoruz. Sebebi; bunun içerisinde gizli kusur dediğimiz araçta problem yaratacak olan durumlar oluyor” ifadelerini kullanıyor.

GİZLİ KUSURLARIN RİSKİ

Ekspertizlerin bazı gizli kusurları tespit etme konusunda zorlandığına dikkat çeken Ural, “Birçok araç, kısa bir düz yol testinden geçiyor. Ama uzun süreli kullanımda gizli kusurlar açığa çıkabiliyor” diyor. Ural, Türkiye’deki uzmanların kaliteli işçilik sunduğunu ve bu durumun bazı eklemeler yaparak aracın yapısını değiştirdiğini belirtiyor. Bu tür değişikliklerin arabanın şasesini etkileyerek yangınlara neden olabileceğini vurguluyor.

KİLOMETRE VE TRAMER SORUNU

Ural, 30 yıllık deneyimine dayanarak, araçların gizli kusurlarının kapsamının çok geniş olduğunu ifade ediyor: “Kilometre başta, tramer bunun yanında. Onun dışında şanzıman hataları olabiliyor.” Kilometre hilesinin sektördeki en büyük sorunlardan biri olduğunu belirten Ural, “Kilometre çok büyük sorun sektörümüzde. Gösterge tamiri yapan birçok firma var. Bunlar arabanın beyin sistemine kadar müdahale edebiliyorlar” şeklinde konuşuyor.

MOTORUN ÖNEMİ

İkinci el otomobil alacaklara uzmanların önerisi kaportaya değil motor bölümüne odaklanmaları yönünde. Ural, “İnsanlarımız daha çok kaportaya önem veriyor, ama kaportada ekspertizlerin yanılma payı yüzde 5 – yüzde 10’dur. Motordaki masraflar genellikle göz ardı ediliyor. Bence motorun pazarlığı kaportanın her zaman üstündedir” diyerek sözlerini tamamlıyor.