İkiz Çocuklara Rağmen Boşanma Kararı Aldılar

EVLİLİĞİNİ AKTARAN İKİZLER

Hatta evlilikleri süresince bir erkek ve bir kız ikiz çocukları bile dünyaya geldi. Ancak bu durum bile evliliğin daha sağlam bir temeli üzerine kurulmasına katkıda bulunmadı. Aksine, bu mutlu birliktelik 2008 yılında başladı ve 2016 yılında sona erdi. Başlangıçta, böylesine iyi anlaşan ve dışarıdan bakıldığında oldukça mutlu görünen bu çiftin, üstelik iki küçük çocukları olmasına rağmen ayrılmasına kimse bir anlam veremedi. Çift, bu konuyla ilgili konuşmamayı tercih etti.

OLUMLU GÖRÜNTÜNÜN ALTINDA YATAN GERÇEK

Dışarıdan bakıldığında uyumlu bir çift gibi görünen bu ikili, aslında içten içe zorluklarla mücadele ediyordu. Her ne kadar çocukları sayesinde bir arada oldukları düşünülse de, zamanla aralarındaki bağ zayıflamaya başladı. Ayrılıkları, çevrelerindeki insanlar tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Evliliklerinin sona ermesinde hangi etkenlerin rol oynadığına dair herhangi bir açıklama yapmamayı tercih ettiler.