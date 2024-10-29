İkizlerin Eşsiz Dil Kullanım Özellikleri

İKİZLERİN BAĞLARI VE DİL KULLANIMI

İkizlerin, özellikle tek yumurta ikizlerinin aralarındaki sıkı ilişkiler, tarih boyunca insanları cezbetmeye devam ediyor. Araştırmalar, doğumda ayrılsalar bile ikizlerin benzer hayatlar sürdüğünü ve anne karnında kurdukları bu bağı ömür boyu sürdürdüklerini gösteriyor. Bu eşsiz özellikleri, ikiz kardeşler hakkındaki merakımızı daha da artırıyor.

DİL VE İLETİŞİMDEKİ ÖZGÜNLÜKLERİ

İkizlerin dikkat çekici başka bir yönü de dil kullanımları. Çeşitli çalışmalar, ikiz kardeşlerin büyük bir bölümünün kendilerine ait diller geliştirdiğini ve bu dillerle aralarındaki iletişimi sağladıklarını ortaya koyuyor. Ancak Youlden kardeşler, bu durumu daha ileri bir aşamaya taşımış durumda. Matthew ve Michael Youlden, her biri 25 dil bilmenin yanı sıra, aslında bildikleri bir başka özel dil daha var: Umeri.