İkizlerin Farklı Diyet Deneyi: Sonuçlar Şaşırttı

DENEYİN DETAYLARI

İngiltere’de ikamet eden tek yumurta ikizleri Ross ve Hugo Turner ilginç bir deney gerçekleştirdi. 12 hafta boyunca farklı beslenme tarzları denemek, elde ettikleri sonuçları hem kendilerine hem de takipçilerine sunma amacı güttüler. 36 yaşındaki Turner kardeşler, kendilerini “profesyonel maceracılar” olarak tanımlıyor. Daha önceki çalışmalarında da farklı beslenme biçimlerinin etkilerini incelemek için çeşitli denemeler yapmışlardı.

ÖNCEKİ DENEYLERİ

Ross ve Hugo, geçmişte 40 dakikalık egzersizlerle 20 dakikalık egzersizlerin etkinliğini kıyaslamıştı. Aynı zamanda, vegan ve omnivor beslenme stillerinin kas kütlesi ve kronik hastalık biyoişaretçileri üzerindeki etkilerini de analiz etmişlerdi. Bu deneylerden edindikleri tecrübe ile yeni bir projeye yönelmek üzere sosyal medya üzerinden 25.000 takipçilerine danıştılar.

Sosyal medya aracılığıyla takipçilerinden “Bu kez ne yapalım?” sorusunu yönelten Turner kardeşler, en fazla talep edilen deneyi belirlemek için cevapları topladılar. Takipçiler, düşük karbonhidratlı beslenme ile düşük yağlı beslenmenin kıyaslanmasını istediler. Kardeşler, fiziksel kuvvet, zindelik ve estetik anlamında hangi beslenme modelinin “daha iyi” olduğunu keşfetmeyi amaçlıyor.