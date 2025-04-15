İklim Kanunu Teklifi Geri Çekildi

MECLİS GÜNDEMİNDEN ÇIKARILDI

TBMM Genel Kurulu’na sunulan İklim Yasası görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşanıyor. Cumhuriyet’in haberine göre, ilk dört maddesi Meclis’ten geçen yasa tasarısının bugün ve yarın sürmesi beklenen görüşmeleri, gelen tepkiler üzerine şimdilik TBMM gündeminden çıkarıldı. Çevre ve tarım örgütleri, bu yasa tasarısına yönelik eleştirilerini dile getirmişti. Yapılan anketler, toplumun yüzde 70’inin bu kritik yasa tasarısı hakkında bilgi sahibi olmadığını gösteriyor. Bu durum, geleneksel tarımla uğraşan çiftçiler için ciddi endişelere yol açmış durumda.

SOSYAL MEDYADAN DUYURU

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile durumu duyurdu. Emir, “TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan İklim Kanunu, muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin etkili direnci sonucunda tekrar görüşülmek üzere komisyona çekiliyor. Umarız bu kez AKP grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve ülkemiz hak ettiği bir iklim kanununa kavuşur” ifadelerini kullandı.

KABUL EDİLEN MADDELER

Kabul edilen maddelere göre, yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan teklif, iklim değişikliği ile mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini, planlama ve uygulama araçlarını, gelirleri, izin ve denetim ile bunlara ilişkin yasal ve kurumsal çerçevenin usul ve esaslarını kapsıyor.