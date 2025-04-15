İklim Yasası Geri Çekildi

İKLİM YASASI GÖRÜŞMELERİ DURDURULDU

TBMM Genel Kurulu’na sunulan İklim Yasası ile ilgili görüşmelerde ilginç bir gelişme ortaya çıktı. İlk dört maddesi Meclis’ten geçen yasa tasarısının gündemindeki görüşmeler, çevre ve tarım örgütlerinden gelen tepkiler dolayısıyla şimdilik TBMM gündeminden çıkarıldı. Yapılan anketlerde toplumun yüzde 70’inin bu kritik yasa hakkında bilgi sahibi olmadığı ortaya çıktı. Gelen tepkiler, geleneksel tarımla uğraşan çiftçiler için ciddi endişeler doğurdu.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ AÇIKLAMA YAPTI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan İklim Kanunu, muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin etkili direnci sonucunda tekrar görüşülmek üzere komisyona çekiliyor.” ifadelerini kullandı. Emir, AKP grubunun eleştirilere kulak vermesini ve bilimsel verileri esas alan bir tutum sergilemesini umduklarını belirterek, Türkiye’nin hak ettiği bir iklim kanununa kavuşması gerektiğini vurguladı.

KABUL EDİLEN MADDENİN İÇERİĞİ

Kabul edilen maddelere göre, yeşil büyüme vizyonunu ve net sıfır emisyon hedefini temel alan yasa tasarısı, iklim değişikliği ile mücadelede önemli unsurları barındırıyor. Ayrıca, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliği ile uyum çalışmaları, planlama ve uygulama araçları, gelirler, izin ve denetim ile bunlara dair yasal ve kurumsal çerçevenin usul ve esaslarını kapsıyor.