İklim Yasası Gündemden Çekildi

İKLİM YASASI GÖRÜŞMELERİNDE GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

TBMM Genel Kurulu’na sunulan İklim Yasası ile ilgili görüşmelerde önemli bir durum yaşandı. İlk dört maddesi Meclis’ten geçen yasa tasarısının görüşmeleri, gelen eleştiriler sebebiyle şimdilik TBMM gündeminden çekildi. Çevre ve tarım örgütleri, bu yasa tasarısına karşı çıkmıştı. Çeşitli yapılan anketler, toplumun yüzde 70’inin bu kritik yasa tasarısı hakkında bilgi sahibi olmadığını ortaya koydu. Bu durum, geleneksel tarımla uğraşan çiftçiler için bir dizi belirsizlik yaratıyor.

TDP GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya üzerinden bir duyuru yaparak, “TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan İklim Kanunu, muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin etkili direnci sonucunda tekrar görüşülmek üzere komisyona çekiliyor. Umarız bu kez AKP grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve ülkemiz hak ettiği bir iklim kanununa kavuşur” ifadelerini kullandı.

KABUL EDİLEN MADDELERİN İÇERİĞİ

Kabul edilen maddelere göre, yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan teklif, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetleri ile ilgili planlama, uygulama araçları, gelirler, izin ve denetim sistemleriyle bunların yasal ve kurumsal çerçevesini usul ve esaslarını içeriyor.