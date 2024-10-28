İktisatçılardan Asgari Ücret Zammına Tepki

MERKEZ BANKASI BAŞKANINDAN ENFLASYON GÖRÜNÜMÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 23 Ekim tarihinde Washington’da gerçekleştirilen yatırımcılarla buluşmasında, yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi. Bu açıklama ekonomistler arasında tartışmalara yol açtı ve birçok uzman bu durumu kaygı verici olarak nitelendirdi.

EKONOMİSTLERDEN ORTAK BİLDİRİ

120 ekonomist, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden ve yurtdışındaki kurumlardan olmak üzere yayınladıkları ortak bildiride asgari ücrete yapılması öngörülen yüzde 25’lik zammı eleştirerek, “Asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi” gerektiğini belirtti. Ekonomistlerin, ekonomi politikalarını yönetenlere “acilen” adım atma çağrısı yapması dikkat çekti.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KAYGILAR

Yayınlanan bildiride, mevcut para ve maliye politikalarının enflasyonla mücadele adına şekillendirildiği ifade edildi. 2024 yılı Temmuz ayında asgari ücret artışından kaçınılması gerektiği ve 2025 yılı Ocak ayı için önerilen artışın gerçekleşen enflasyon yerine beklenen enflasyon oranı (yüzde 25) baz alınarak belirlenmesinin bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici olduğu vurgulandı. Ayrıca, enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetinin adil dağıtılmasının önemine dikkat çekildi. Asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğu da metinde yer aldı. Ekonomistler, gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozabileceği konusunda uyardı.