İktisatçılardan Asgari Ücret Zammına Tepki

MERKEZ BANKASI BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın 23 Ekim’de Washington’da yatırımcılarla buluştuğu toplantıda, asgari ücrette yüzde 25 civarında bir artışın 2025’in enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdiği iddia edildi. Bu durum, iktisatçıların dikkatini çekerken, 120 ekonomist yapılan bu zammı endişe verici olarak değerlendirdi.

ENFLASYON GÖRÜŞÜ ŞART

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin yanı sıra yurtdışındaki üniversiteleri ve kurumları temsil eden ekonomistler, hazırladıkları ortak bildiride, “Asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi” gerektiği konusunda ekonomi politikasını yönetenleri “acilen” harekete geçmeye davet etti.

SU İÇİNDE SORUNLAR

Ekonomistlerin ortak bildirisi, uygulanan para ve maliye politikalarının enflasyonla mücadele hedefi çerçevesinde şekillendirildiğini vurguladı. “2024 yılı Temmuz ayında asgari ücret artışından kaçınılmalı ve 2025 yılı Ocak ayı için öngörülen artış, gerçekleşen enflasyon yerine beklenen enflasyon oranı (%25) baz alınarak belirlenmeli” ifadesi, bu planın bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici olduğunu belirtti. Ayrıca bildiride, enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetinin adil bir şekilde dağıtılması gerektiği ve asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra, gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağına yönelik uyarılarda bulunuldu.