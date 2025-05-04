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İl Emniyet Müdürlüğü’nden Açıklama Geldi

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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen saldırı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı” şeklinde basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği aşmak amacıyla araçlardan daha geride inildiği ve yürüyerek program alanına geçildiği ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SALDIRIYA UĞRAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’e veda törenine katıldıktan sonra AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu tespit edildi. Tengioğlu’nun daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu öğrenildi.

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