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İl Emniyet Müdürlüğü’nden Açıklama Yapıldı

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AÇIKLAMA YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen bilgilere göre, “Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı’ şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir.”

ÖZGÜR ÖZEL SALDIRIYA UĞRADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’e veda törenine katıldıktan sonra AKM çıkışında bir saldırıya uğradı. Saldırının faili olarak 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu belirlendi. Tengioğlu’nun daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu açıklandı.

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