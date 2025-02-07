İlayda Alişan’ın Yeni Dizisi Çok Beğenildi

PİYASA DİZİSİ GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Medya, magazin ve dizi dünyasında geçen aşk, ihanet ve güç mücadelesini anlatmayı hedefleyen Piyasa dizisi, çok güçlü bir oyuncu kadrosuyla seyircilerin karşısına çıkıyor. Yakın zamanda yayın hayatına başlayacak olan dizinin izleyici ile buluşacak ilk fragmanı da merakla bekleniyordu.

Fragmanda yer alan başrol oyuncusu İlayda Alişan’ın tesettürlü görüntüsü dikkatleri üzerine çekti. Alişan’ın sergilediği performans ve rolleri, seyircilerden tam not almayı başardı.