İlhan Palut: Hadziahmetovic Beşiktaş’a Geri Dönecek

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Kasımpaşa ile Rizespor arasında gerçekleşen karşılaşmanın ardından, Rizespor’un teknik direktörü İlhan Palut, Amir Hadziahmetovic ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Palut, Hadziahmetovic’in geleceği hakkında bilgi verirken, “Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a geri dönecek” ifadelerini kullandı ve bu gelişmeyi netleştirdi.

GELİŞİM SÜRECİNE DİKKAT ÇEKTİ

Palut, Hadziahmetovic’in takıma katılım sürecinin, Rizespor’un gelişimi açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Oyuncu, daha önceden Beşiktaş’ta forma giydiği için bu dönüş, takımın yapısına önemli katkılarda bulunma potansiyeline sahip.

İLERİDEKİ PLÂNLAR

Palut, ayrıca Hadziahmetovic’in Beşiktaş’a dönüş tarihi hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak teknik direktör, “Amir’in süreci, takıma katkı süresince devam edecek” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu durum, Rizespor taraftarları arasında heyecan yarattı.